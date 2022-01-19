نادية عمران: كلما قارب حل المسار الدستوري يضع عقيلة صالح العراقيل

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قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وعضو لجنة التواصل نادية عمران. إنه كلما قارب المسار الدستوري على الانتهاء سارع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بوضع العراقيل أمام إستكمالة.

وعلقت عمران في تصريح لاخبار ليبيا 24، عن تشكيل لجنة من ثلاثة أقاليم لكتابة دستور. أن هل ستكون لجنة معينة ومشكلة من ثلاثين عضواً أكثر مشروعية من هيئة منتخبة من الشعب الليبي. ممثلة بالتساوى عن الاقاليم التاريخية الثلاث، أصدرت مشروع دستور توافقي بأغلبية معززة. ينتظر عرضه على الشعب الليبي صاحب القرار في قبول الدستور أو رفضه.

في حين أوضحت عمران، أن كل مايجري يصب في أطار أضاعة الوقت والتمطيط للإستمرار في السلطة. ومنع أقرار دستور وأجراء انتخابات استناداً على نصوصه، وبناء دولة القانون والمؤسسات. وعلى الليبين الوقوف بقوة أمام مصادرة حقهم في تقرير مصيرهم و اقرار دستورهم الدائم وبناء دولتهم.

في حين يذكر أن عضو مجلس النواب، أبو بكر الغزالي، شدد على إحالة حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة للتحقيق أمام النائب العام. على خلفية إهدار المال العام، مطالبا الشارع بإسقاطها.

وطالب، الغزالي، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مجلس النواب بفتح باب القبول للترشح لرئاسة حكومة جديدة. متهما الحكومة الحالية بإهدار المال العام وقطع المرتبات عن المؤسسة العسكرية.

في حين وصف الغزالي، الحكومة بأنها “فاشلة ومستبدة ومستفزة”. وقال، “لا يمكن إسقاط هذه الحكومة إلا بفتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة. ويجب على المجلس اتخاذ قرار حاسم ومستعجل جداً لا يحتمل التأجيل حتى نهاية الشهر”.