مصراته تحتضن تجمع تفادي الهبوط الدرجة الثانية لكرة الطائرة
أخبارليبيا24
تنطلق اليوم الأربعاء منافسات دوري تفادي الهبوط للدرجة الثانيه لفرق كرة الطائرة قاعة الالعاب الرياضية بمدينة مصراتة.
وسيشهد التجمع مشاركة 6 فرق عن المنطقة الأولى يشارك فريقي النصر والمروج وعن المنطقة الثانية البشائر والأفريقي زليتن وعن المنطقة الثالثة العروبة والوحدة ويفات.
وسيواصل صاحب الترتيب الأول والثاني في هذا التجمع البقاء ضمن فرق الدرجة الأولى أما صاحب المركز الخامس والسادس فسيهبطان الموسم المقبل ضمن فرق الدرجة الثانية والفريقين أصحاب المراكز الثالث والرابع سينتظرون الفرق المترشحة من الدرجة الثانية للتنافس على آخر مقعدين للدرجة الأولى.