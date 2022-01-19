مايكروسوفت تعلن عزمها شراء شركة ألعاب الفيديو أكتيفيجن

أخبارليبيا24_متابعات

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا، الثلاثاء. عزمها شراء على شركة ألعاب الفيديو “أكتيفيجن بليزارد” مقابل 68.7 مليار دولار. في صفقة هي الأغلى من نوعها في هذا القطاع.

ويمثل عرض مايكروسوفت، والذي يبلغ 95 دولارا للسهم الواحد. زيادة بنسبة 45 في المئة على سعر “أكتيفيجن” عند الإغلاق في وول ستريت الجمعة. وفقا لرويترز.

وفي التداول قبل فتح أسواق الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار أكتيفيجن بنسبة 36.8 في المئة إلى 89.50 دولارا بعد تعليق التداول لفترة وجيزة.

في حين أوضح المدير العام لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، أن “هذه الألعاب تعتبر الأكثر دينامية وإثارة. في مجال الترفيه على أي منصة اليوم وستلعب دورا رئيسيا في تطوير منصات ميتافيرس”.

وفي ظل انتشار جائحة كوفيد 19 وتدابير الاحتواء المعمول بها، ارتفع الطلب العالمي على ألعاب الفيديو.

وفي سياق متصل صنفت منظمة الصحة العالمية (WHO) الإدمان على ألعاب الكمبيوتر كمرض معترف به. وأضافت المنظمة الدولية إدمان الألعاب إلى التصنيف الدولي الحادي عشر للأمراض (ICD-11). الذي كانت المنظمة تقوم بتطويره لمدة 10 سنوات.

في حين جاء ذلك في 1 يناير في رسالة على موقع المنظمة، صنفت هذا المرض على أنه “اضطراب سلوك إدماني”.

وقبل عدة سنوات، حددت منظمة الصحة العالمية الإدمان على ألعاب الفيديو كمرض منفصل. ولكنها لم تطرح نظامًا عامًا لتشخيصه وعلاجه.

وفي عام 2019، تم تسجيل أول حالة سريرية لدخول المراهقين إلى المستشفى بسبب إدمان ألعاب الفيديو، وفي السابق، تم بالفعل تسجيل حالات مماثلة، ولكن مع لاعبين بالغين.