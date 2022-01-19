صدور الجزء الأول من كتاب تاريخ لعبة الملاكمه في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

نظم الاتحاد الفرعي للملاكمة بنغازي احتفالية أعلن فيها صدور الجزء الأول من كتاب “معجم أبطال الملاكمة في مدينة بنغازي ” .

الاحتفالية احتضنتها صالة الاجتماعات بالجامعة الدولية ببنغازي، والكتاب من تأليف الكاتب والمؤرخ الدكتور فتحي الساحلي .

وقال الكاتب فتحي الساحلي إن الكتاب يحمل 120 معلومة حول تاريخ لعبة الملاكمة وأبطال اللعبة الذين قدموا الكثير من الإنجازات والأرقام التي غابت عن المتابعين .

وأضاف لأخبار ليبيا 24 أن الكتاب يشمل معلومات نادرة عن مؤسس اللعبة، وأول من نشرها في بنغازي عام 1920 المرحوم سالم المكحل .. إضافة إلى معلومات عن البطل عيسى المحيشي الذي حقق بطولات عدة وتفوق على أقوى أبطال إيطاليا .

وختم سيكون هناك جزء ثاني يحمل اسم “معجم أبطال الملاكمة في مدينة طرابلس” وسيتم إنجازه قريبًا .

وشهدت الاحتفالية حضور لفيف من الشخصيات الرياضية والإعلامية وأسر الملاكمين والأبطال السابقين الذين تم تكريمهم بدروع تذكارية .