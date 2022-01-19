صالح يبحث مع السفير التركي مستجدات الوضع السياسي

أخبارليبيا 24 – متابعات

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز.

وبحث صالح مع السفير التركي، خلال اللقاء الذي عقده بمقر إقامته في مدينة القبة، مستجدات الوضع السياسي .

وكما ناقش الطرفين بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم الشعبين الليبي والتركي.

فتح قنصلية أنقرة

وقال النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني، إن السفير التركي كنعان يلماز، أجرى زيارة للشرق “بالتنسيق وبالتواصل معه”.

وأردف في تصريحات صحفية،أن السفير التركي سيعيد فتح قنصلية أنقرة ببنغازي، كما سيجري القطراني زيارة نهاية الشهر الجاري لتركيا.

قطيعة طويلة

وفي الفترة الأخيرة استقبلت تركيا عدد من الشخصيات السياسية والنيابية الليبية ممثلة للمنطقة الشرقية .. التي كان بينهما قطيعة طويلة، تم التوصل فيها إلى تفاهمات مبدئية حول مستقبل العملية السياسية.

التمثيل الدبلوماسي

وكان المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس الحكومة عطية القطراني، أكد في 11 من يناير الجاري، أن القطراني التقي بالسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز .. حيث أعرب الأخير عن حرص بلاده على دعم جهود المسار السياسي من خلال الاستماع إلى كل وجهات النظر .. من كافة الأطراف السياسية.

وأكد يلماز، وفقا لبيان، ضرورة العمل لإعادة تفعيل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بمدينة بنغازي في أجل قريب من خلال تنظيم زيارة رسمية للسفارة ووضع الترتيبات اللازمة لها .. بالإضافة إلى عودة الحركة التجارية بين موانئ ومطارات الشرق الليبي والدولة التركية .

تعزيز التعاون

ومن جهته، شدد القطراني على أن ليبيا دولة ذات سيادة ويقتصر دور الدول الشقيقة والصديقة على تقديم الدعم للمؤسسات لإنجاح المسار السياسي والإقتصادي والعسكري القائم حاليا .. مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة الأصعدة بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي.

ووجه دعوةً رسميةً للسفير التركي لزيارة المنطقة الشرقية للبدء الفعلي في وضع الأسس السليمة للعمل السياسي المشترك والمساهمة الفعلية في إعادة الإعمار .