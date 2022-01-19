شركة أكاكوس النفطية تؤكد على استقرار الوضع الأمني بمختلف مواقعها

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أكدت، شركات أكاكوس النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، على استقرار الوضع الأمني بمختلف مواقعها مقارنة بالسنوات الماضية.

جاء ذلك، في بيان للمؤسسة الوطنية للنفط، حول اليوم الختامي لأعمال اجتماعات الجمعية العمومية للشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وشركة أكاكوس من أكبر الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في ليبيا. وتقوم الشركة بتشغيل حقل الشرارة وقد بلغ معدل إنتاج الشركة نحو 272 ألف برميل يوميا خلال عام2021. وتساهم الشركة بنسبة (8%) من الاحتياطي الكلي بليبيا.

وفي ختام الاجتماع، تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة بجزيل شكرهم وتقديرهم لكل العاملين في شركة “أكاكوس” لجهودهم المبذولة لإعادة الإنتاج في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها.

وقالت، المؤسسة الوطنية للنفط، إن مصطفى صنع الله طالب مسؤولي شركة “أكاكوس” بتصحيح الوضع المالي للشركة. ودعاهم لإعداد خطة عمل واضحة للمحافظة على معدلات الإنتاج الحالية ورفعها بطريقة لا تؤثر على الاحتياطيات.

كما طالب صنع الله الشركة، بالعمل على تطوير حقول الشركة الصغيرة وإعطائها الأولوية في ميزانية الشركة، وإعادة النظر في كل المشاريع المتعثرة.