النائب العام يقرر حبس مسؤولين اثنين احتياطيا

19 يناير، 2022 8:30 م
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النائب العام
النائب العام

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدر النائب العام أمرا بالحبس، احتياطيا على ذمة التحقيق .. ضد كل من رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي ورئيس جهاز الحرس البلدي السابق.

وقال مكتب النائب العام، على صفحته بشبكة فيسبوك، أن التهم الموجهة لرئيس صندوق التضامن الاجتماعي تتعلق بـ”خصم القيم المالية من مرتبات الموظفين بالمخالفة للتشريعات ذات الصلة .

وأوضح المكتب أن من بين التهم أيضًا لرئيس الصندوق مخالفة الشروط والضوابط المقررة عند تقديم الاحتياجات المساندة والداعمة لذوي الإعاقة، وعلى الأخص السمعية .

مما أدى إلى حرمان جل هذه الفئة المجتمعية من الاحتياجات الخاصة الموجهة إليهم .. إضافة إلى تعمد الإحجام عن إحالة البيانات الوظيفة والمالية المتعلقة بهم إلى وزارة المالية لمعاملتها وفق التشريعات”.

أما التهم الموجهة لرئيس جهاز الحرس البلدي السابق، فتتعلق بـ”ارتكابه جرائم التسبب عمداً في الحاق ضرار جسيم بالمال العام .

إضافة إلى التواطؤ مع الغير لغرض تحقيق منافع غير مشروعة، وتزوير بيانات قرارات تعيين بعض أفراد الجهاز .

وتوريد الأسلحة النارية للجهاز بالمخالفة للإجراءات المقررة في خصوص تعاقد جهة الإدارة”.

19 يناير، 2022 8:30 م
32

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