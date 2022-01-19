جوهرة مرسيدس .. “EQs 2022” ذات المواصفات الرائعة

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في إطار التطور والتواجد المستمر لشركة مرسيدس بنز أعلنت عن طرح السيارة الكهربائية مرسيدس EQs 2022 .

ومن بين جميع السيارات الفاخرة، وضعت مرسيدس-بنز الفئة- S كمعايير لها من حيث تحقيق الراحة والتكنولوجيا وبالفعل هذا ما شعر به وأكده عشاق سيارات تلك الماركة العالمية .

مرسيدس إلى القمة

وبالتالي يجب أن تصل مرسيدس الآن إلى القمة مرة أخرى وهذا ما تسعى له بالفعل .. وجدير بالذكر أن تلك السيارة التي تروج لها شركة صناعة السيارات الألمانية على أنها “فئة S للمركبات الكهربائية” بالفعل تتميز بمميزات رائعة.

تعتبر 2022 Mercedes-Benz EQS Sedan، المنحوتة بشكل جذاب، واحدة من أكثر السيارات الديناميكية الهوائية المتوفرة اليوم في العالم .. عند الاقتراب منها ستلاحظ المظهر الخارجي فائق الروعة بشريط إضاءة LED يمتد عبر الشبكة الأمامية بالكامل .. مما يمنحك إحساسًا بالجمال الذي يكمن في الداخل، هذا بالإضافة إلى الأبواب الأوتوماتيكية تفتح وتغلق أوتوماتيكياً .. هذه السيارة أشعلت المنافسة الحقيقية بينها وبين «تسلا» موديل S، التى كانت لفترة طويلة أفخم سيارة كهربائية في العالم.

التصميم الداخلي

تتميز أيضاً بتصميم رائع وأنيق داخل المقصورة الداخلية، ويكشف عن توفر شاشة عرض من النوع (MBUX) وهي حصرية لـ EQS .. وتمتد لوحة العدادات الزجاجية المنحنية مقاس 56 بوصة هذه من الباب إلى الباب لتدمج بسلاسة ثلاث شاشات.

وتحتوي على أهم التطبيقات الأساسية وهي الشحن، والترفيه من خلال الشاشة ومنافذ الـ usb، والهاتف وكذلك الملاحة والمواقع الجغرافية والاتصال .. وكما يوفر كل مقعد فرصة للتفاعل مع السيارة للحصول على تجربة فريدة لكل من السائق والركاب على حد سواء.

المميزات

تحتوي مرسيدس EQs 2022 على بطاريات الليثيوم أيون .. وهي بطارية متطورة ذات كثافة عالية للطاقة تُعد مثالاً متميزًا في الأداء والكفاءة وقدرة الشحن .. وكما يستخدم نظام الملاحة المدمج الذكاء الكهربائي لحساب مسارك مع مراعاة توقف الشحن والظروف الجوية والتضاريس.

حيث يمكن الحصول على دفعة شحن سريعة في 15 دقيقة فقط تجعل السيارة قادرة على العمل لفترة، وعلى عكس المحركات التقليدية التي تعمل بالغاز .. فإن المحرك الكهربائي للسيارة مرسيدس EQS له أداء صوتي خاص به، مصمم لتوفير هدوء فريد داخل المقصورة.