العميد ميلاد الزوي: الشروع في توزيع صكوك مرتبات الجيش

19 يناير، 2022 12:34 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن المتحدث باسم القوات الخاصة الصاعقة، العميد ميلاد الزوي، اليوم الأربعاء، الشروع في توزيع صكوك مرتبات الجيش الوطني عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

وكان قد أعلن الجيش الوطني مطلع يناير الجاري أن حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. أوقفت صرف رواتب القوات المسلحة للشهر الرابع على التوالي، بحجة عدم وجود رصيد.

وأكد، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة، اللواء خالد المحجوب، أن قطع مرتبات الجيش يعني قطع الحياة عن نصف مليون شخص.

19 يناير، 2022 12:34 م
17

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