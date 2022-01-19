التعاون يهزم التحدي بهدف في الجولة التاسعة من الدوري

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فاز التعاون اليوم الأربعاء على ضيفه التحدي بنتيجة 1-0 في المواجهة التي جرت بينهما على ملعب إجدابيا ضمن الجولة التاسعة لحساب المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدف الفوز للتعاون اللاعب جعفر الشلوي في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وهذا الانتصار الثاني على التوالي للتعاون والثالث هذا الموسم. ومن جانبه تكبّد التحدي الهزيمة السادسة بعد 9 جولات والثانية على التوالي.

وبهذا الفوز تقدم التعاون إلى المركز الخامس برصيد 11 نقطة وتوقف رصيد الفهود عند 5 نقاط في المركز التاسع.