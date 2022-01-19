إيداع مبالغ منحة الأولاد للربع الأخير 2021 بكافة المصارف

أخبار ليبيا 24 – خبر

أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، بأنه تم إيداع المبالغ المخصصة لمنحة الأولاد للربع الأخير من عام 2021م .. بكافة المصارف العاملة.

وأشارت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى أن ذلك جاء بدعم من حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها .. وبجهد متواصل من وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني.

وأوضحت الوزارة بأنه قد تم اليوم إيداع منحة الأولاد دون سن الثامنة عشر للربع الأخير من العام 2021م بكافة المصارف.

وبذلك يمكن لكافة المستفيدين منها مراجعة مصارفهم وسحب القيمة المخصصة لهم.

وتقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية بالشكر الجزيل لكافة الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا العمل .. وفي مقدمتها مصلحة الأحوال المدنية ومصرف ليبيا المركزي.