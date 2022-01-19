إنفوجرافيك..إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط لشهري نوفمبر وديسمبر 2021
إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط لشهري نوفمبر وديسمبر 2021
القيم بالدولار الأمريكي
النفط الخام
نوفمبر
1.968.156.900.26
ديسمبر
1.985.950.976.38
الغاز والمكثفات
نوفمبر
92.335.279.02
ديسمبر
120.369.471.38
بتروكيماويات
نوفمبر
4.489.025.22
ديسمبر
2.973.754.25
صافي إيرادات المنتجات النفطية
نوفمبر
46.039.437.43
ديسمبر
101.306.516.64
أجمالي الإيرادات
نوفمبر
2.111.074.641.93
ديسمبر
2.210.600.718.65
إجمالي الإيرادات
4.321.675.360.58
إيداع الإيرادات بحساب المؤسسة في المصرف الليبي الخارجي ولاتشمل الضرائب والأتاوات.