إنفوجرافيك..إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط لشهري نوفمبر وديسمبر 2021

19 يناير، 2022 12:50 ص
8

أخبارليبيا24_إنفوجرافيك

إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط لشهري نوفمبر وديسمبر 2021

القيم بالدولار الأمريكي

النفط الخام
نوفمبر
1.968.156.900.26
ديسمبر
1.985.950.976.38

الغاز والمكثفات
نوفمبر
92.335.279.02
ديسمبر
120.369.471.38

بتروكيماويات
نوفمبر
4.489.025.22
ديسمبر
2.973.754.25

صافي إيرادات المنتجات النفطية
نوفمبر
46.039.437.43
ديسمبر
101.306.516.64

أجمالي الإيرادات
نوفمبر
2.111.074.641.93
ديسمبر
2.210.600.718.65

إجمالي الإيرادات
4.321.675.360.58

إيداع الإيرادات بحساب المؤسسة في المصرف الليبي الخارجي ولاتشمل الضرائب والأتاوات.

إنفوجرافيك..إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط لشهري نوفمبر وديسمبر 2021
إنفوجرافيك..إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط لشهري نوفمبر وديسمبر 2021
19 يناير، 2022 12:50 ص
8

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