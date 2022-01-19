إصابة مدير الكرة بنادي الأهلي طرابلس بكورونا

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أعلن، نادي الأهلي طرابلس، اليوم الأربعاء، إصابة التونسي حسام الحاج علي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بفيروس كورونا.

وقال النادي، في بيان رسمي، إن التونسي حسام الحاج علي يخضع هذه الأيام في الحجر الصحي في الدوحة بداية من يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف، أن وصول الحاج علي إلى العاصمة سيكون بعد تعافيه من فيروس كورونا وظهور نتائج تحاليله سلبية. وتعاقد الأهلي طرابلس مع حسام الحاج في ديسمبر الماضي ليشغل مهمة مدير للكرة بالنادي.

ويتواجد الأهلي طرابلس في الترتيب الثالث في المجموعة الثانية. حيث جمع 13 نقطه من 8 مباريات بفارق 5 نقاط عن المتصدر الاتحاد. وسيواجه جاره أبوسليم غدا الخميس في إطار الجولة 9 من الدوري الليبي الممتاز.