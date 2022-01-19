أجواء باردة في معظم مناطق البلاد وسقوط أمطار متفرقة شمالا

أخبار ليبيا 24

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس في ليبيا، اليوم الأربعاء، استمرار الأجواء الباردة على معظم المناطق، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة إلى خفيفة من حين إلى آخر على بعض مناطق الشمال.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء في رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة – جبل نفوسة مغطاة جزئيا بالسحب.

ومازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر على المنطقة من الخمس حتى سرت والمناطق المجاورة لها.

مع تكّون ضباب خلال الليل وصباح الغد على مرتفعات الجبل الغربي، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و16 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على الجبل الغربي.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة تكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب.

ومازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية خاصة يوم الجمعة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تتحول غدا إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

في حين تكون السماء في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة قليلة السحب، تتكاثر أحيانا اليوم على معظم المناطق.

والرياح شمالية إلي شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

بينما في الكفرة – السرير- تازربو تكون السماء قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.