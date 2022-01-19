انفوجرافيك | أجمل النساء عربيا حسب موقع “رانكر” الأمريكي

19 يناير، 2022 5:49 م
18
أجمل النساء عربيا
أجمل النساء عربيا

أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك

نشر موقع “رانكر” الأمريكي الشهير قائمة بأجمل النساء على مستوى القارات والأقاليم ومن ضمنها المنطقة العربية.

المركز الأول ” سوريا”

المراكز الثانية والثالثة بنفس عدد النقاط “تونس والمغرب”

المركز الرابع “فلسطين”

المركز الخامس “لبنان”

الجزائر جاءت بالمركز السادس

المركز السابع مصر

المركز الثامن الأردن والعراق

ليبيا واليمن والسودان والبحرين بمراكز متتالية.

التصنيف يعتمد على عدة عوامل تتعلق بالشهرة التاريخية لأجمل النساء.

أجمل النساء عربيا
أجمل النساء عربيا
19 يناير، 2022 5:49 م
18

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