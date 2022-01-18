وليامز: إذا تعذر إجراء الانتخابات في موعدها فستجرى بحلول يونيو المقبل

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قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز. إذا تعذر إجراء الانتخابات في موعدها فستجرى بحلول يونيو المقبل، بحسب خارطة الطريق.

وأضافت وليامز في تصريحات صحفية. أن دول أعضاء بالأمم المتحدة ألمحت إلى فرض عقوبات على من يعرقل إجراء الانتخابات.

وأكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة أن مجلس الأمن أصدر سابقا تحذيرات لمعرقلى العملية السياسية فى ليبيا.

وأشارت إلى أن البعثة الأممية ليست مع أو ضد أي مترشح، فالليبيون وحدهم يختارون من يمثلهم فى الانتخابات.

وذكرت أن الأسباب الحقيقية لتأجيل الانتخابات هي ما ذكرتها مفوضية الانتخابات التى أكدت وجود قوة قاهرة حالت دون إجرائها.

وبينت أن مفوضية الانتخابات أحالت الأمر لمجلس النواب. لمراجعة القوانين الانتخابية والبحث عن حل بين الأحكام القضائية المتناقضة بشأن الانتخابات.

وأضافت أن مجلس النواب شكل لجنة خارطة الطريق التي عقدت اجتماعات مع عدد من الأطراف الليبية، وستقدم تقريرها في 25 يناير الجاري

ولفتت وليامز إلى أنه بعد فشل إجراء الانتخابات في موعدها، عاد الأمر مجددا إلى الليبيين.

وأكدت أن البعثة الأممية تترقب تقرير لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب في 25 يناير الجاري.