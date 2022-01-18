وفد من الخطوط التونسية زار مطار الأبرق لبحث استئناف الرحلات الجوية

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير الشؤون الإدرية والمالية بمطار الأبرق الدولي الصالحين قويدر. إن وفداً من الخطوط التونسية زار المطار لبحث إمكانية استئناف الرحلات إلى تونس في المدة المقبلة.

وأوضح قويدر لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيارة تعتبر تمهيدية، وستليها زيارة أخرى صحبة مصلحة الطيران المدني.

وأكد مدير الشؤون الإدراية. أن الطيران المدني سيعطي الإذن ويتفق مع الجانب التونسي حول استئناف الرحلات إلى تونس، مشيراً إلى أن الزيارة شملت المطار ومرافقه.

وأضاف قويدر، أن الوفد التونسي أبدى ارتياحه بوجود المقومات التي تمكن الطيران التونسي من الهبوط بمطار الأبرق الدولي، وفي انتظار النتائج.

وكان وفد تابع للخطوط الجوية التونسية. بحث الأحد إمكانية تسيير رحلات جوية بين طبرق وتونس. وجاء ذلك بالتنسيق من غرفة التجارةً والصناعة والزراعة طبرق.

وقال. إبراهيم الجراري رئيس الغرفة، لـ”أخبارليبيا24″ إن الوفد مكون من فهمي بن رشيد بن بدر المدير الإقليمي للخطوط التونسيه بليبيا والمكلف والمبعوث من قبل المدير العام لدراسة إمكانيه تسيير عدد من رحلات من طبرق إلى تونس العاصمة.

وأضاف. أن بن بدر رافقه معتصم خالد الشقرون المدير التنفيذي والممثل للخطوط التونسية بليبيا، ومروان عبدالكريم أبو شهيوة مدير مكتب مبيعات مطار معتيقة.