رئيس لجنة خارطة الطريق ينفي وجود خلافات مع مجلس الدولة

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نفى، رئيس لجنة خارطة الطريق، المشكلة من قبل مجلس النواب، نصرالدين مهنى، وجود خلافات مع المجلس الأعلى للدولة.

وقال مهنى، إن أعضاء مجلس الدولة الذين اجتمعت معهم اللجنة كانوا متعاونين. لافتًا إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها المبدئي بشأن خارطة الطريق في 25 يناير الجاري.

وأوضح مهنى، خلال إحاطته أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن خارطة الطريق ستتناول أربعة مسارات، هي “الدستور والسلطة التنفيذية والأمن والمصالحة الوطنية”. وأعرب مهنى عن تفاؤله بالوصول إلى حل في المسارات المحددة للجنة.

وحول تواصل اللجنة مع الأطراف الدولية، قال مهى، أن اللجنة وضعت في اعتبارها الابتعاد عن السفارات قدر الإمكان، والاكتفاء فقط بلقاءات مع بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

إحاطة أمام مجلس النواب

وكان مجلس النواب قد خصص جلسة اليوم للاستماع لإحاطة من رئيس لجنة خارطة الطريق.

وقدم مهنى، إحاطة أمام مجلس النواب حول ما أنجز من أعمال حتى الآن من قبل اللجنة خلال الاجتماعات المكثفة التي أجرتها خلال الأيام الماضية.

ومنذ تشكيلها اجتمعت لجنة خارطة الطريق مع العديد من الأطراف المتعلقة بالعملية السياسية، من بينها مجلس الدولة والمجلس الرئاسي.