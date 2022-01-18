كهرباء بنغازي: عجز إمدادات الغاز داخل محطة كهرباء الشمال

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء بنغازي اليوم الثلاثاء عجز في إمدادات الغاز من المصدر داخل محطة كهرباء شمال بنغازي.

وأضافت الشركة أن هذا العجز اضطر دائرة التشغيل داخل محطة توليد شمال بنغازي إلى اللجوء لتغيير الوحدات إلى الوقود السائل.

وأوضحت الشركة أن دائرة التشغيل بالمزدوجة الثانية قامت بتحويل الوحدات الغازية والبخارية معا إلى الوقود السائل للمحافظة على الشبكة.

وتعاني ليبيا منذ عدة سنوات من أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتواصلة، ورغم الحكومات المتعاقبة إلا أنها عجزت جميعها عن حلها.

وآخرها وعود رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة عن حل ملف الكهرباء في نوفمبر الماضي.