دارنس يقفل ملف مستحقات التونسي هشام نصيبي

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أعلنت إدارة نادي دارنس. بشكل رسمي إغلاق قضية مستحقات مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم الماضي، التونسي الجنسية هشام نصيبي.

وأوضح نادي دارنس في بيان نشر على صفحته على “فيسبوك” أن العقوبات والحظر المطبق على النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تم رفعه بشكل رسمي.

وأكد النادي. تواصل العمل لتسوية ملف الاستحقاقات المالية لكل من. وائل الشهايبي، رامي الخريف، بلال بن إبراهيم، وإغلاق القضايا الخاصة بهم في “فيفا” قبل تطبيق أي عقوبات أو حظر آخر على النادي.

وشكر نادي دارنس كل من وقف مع النادي لحل كافة الملفات وقدم له الرعاية.

وكان نصيبي قد رفع قضية لدى “فيفا”. طالب من خلالها بمستحقاته من نادي دارنس عن الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق الموسم الماضي.