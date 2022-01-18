تويوتا يارس 2022 … ذات مزايا عملية وابتكارية

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جاءت سيارة السيدان اليابانية تويوتا يارس 2022 بمواصفات مبتكرة ومميزة تتناسب مع الحياة العصرية الحديثة .. وبهذه المواصفات ستحظى يارس 2022 بشعبية أكبر وأوسع عما تملكه بالفعل في سوق سيارات السيدان 2022 .

كما تعد Toyota Yaris 2022 سيارة عملية واقتصادية؛ مما يجعلها في مقدمة سيارات السيدان الحديثة لعام 2022.

المحرك

تعمل سيارة السيدان اليابانية تويوتا يارس 2022 بنظام الدفع الأمامي وبمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر .. وبقوة 105 حصان، وترتبط يارس 2022 بناقل حركة أوتوماتيكي CVT .. وكما أنها تعمل بالبنزين، حيث يصل معدل استهلاك الوقود 20 كم/ لتر.

وترتبط السيارة بمجموعة من أنظمة الحماية والأمان التي تضفي على الركاب أجواءً عالية من الرفاهية المقترنة بعناصر الأمان والسلامة.

ولعل أبرزها، وسادتين هوائيتين، ونظام قفل آلي للأبواب، وفرامل مانعة للانغلاق، والتحكم في الثبات، وتقنية دعم المكابح، ومراقبة ضغط الهواء في الإطارات .

الشكل الخارجي

جاء مظهر تويوتا يارس 2022 الخارجي بمقدمة عريضة خاطفة للأنظار تتألق في تباين ملحوظ مع الشبك الأمامي الأسود المنخفض لتعطي انطباع قوي وجذاب، وتشمل مواصفات المظهر الخارجي للسيارة ما يلي .

تصميم جريء ورياضي، وخطوط ديناميكية على جوانب السيارة، وحساسات خلفية، وكاميرا خلفية، ومصابيح أمامية وخلفية بتقنية الهالوجين، وعجلات قوية ذات مقاس 14 إنش، ونوافذ ومرايا جانبية كهربائية .

المقصورة الداخلية

جاءت داخلية يارس بمساحة واسعة ورحبة لجميع الركاب، وتتسع المقاعد المصنوعة من المخمل عالي الجودة لـ 5 أشخاص .. وترتبط المقصورة بمجموعة من الأنظمة التكنولوجية المبتكرة، والتي تشمل التالي:

أربعة مكبرات صوت، ومكيف أمامي بتحكم يدوي، ودخول بدون مفتاح، وشاشة تعمل باللمس مقاس 6.25 بوصة، ونظام GPS، ومنفذ AUX، ومنفذ USB، وبلوتوث، وابل كار بلاي، واندرويد اوتو .