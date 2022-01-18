تحذير من وجود سيول بالطريق العام بمنطقة خليج السدرة

18 يناير، 2022 7:08 م
18
منطقة راس لانوف
منطقة راس لانوف

أخبار ليبيا24

حذرت، مديرية أمن راس لانوف، سائقي المركبات عبر لطريق العام من وجود سيول. نتيجة تساقط أمطار غزيرة على مناطق خليج السدرة.

وناشدت المديرية، في بيان تابعته أخبار ليبيا24، سائقي المركبات بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بالسرعة القانونية، حفاظا على سلامتهم.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء ماطرة على بعض مناطق الشمال خاصة المناطق الممتدة من الخمس حتى سرت ومناطق الخليج والشمال الشرقي.

وأوضحت الأرصاد، أن الأمطار تكون جيدة هذا اليوم على مناطق الساحل الشرقية والجبل الأخضر. وقالت إن من المتوقع تكّون ضباب هذه الليلة وصباح يوم الغد على مناطق مرتفعات الجبل الغربي.

الوسوم
18 يناير، 2022 7:08 م
18

مقالات ذات صلة

عضو مجلس النواب الهادي الصغير

الصغير يؤكد صحة صدور قانون يجيز منح النواب جوازات سفر دبلوماسية حتى بعد انتهاء عضويتهم

18 يناير، 2022 10:12 م
عضو مجلس النواب بدر النحيب

النحيب يصف وقف صرف مرتبات الجيش بالأمر الكارثي

18 يناير، 2022 8:35 م
عضو مجلس النواب الليبي أبو بكر الغزالي

الغزالي يدعو لإسقاط حكومة الدبيبة وإحالتها للتحقيق

18 يناير، 2022 7:28 م
رئيس لجنة خارطة الطريق، المشكلة من قبل مجلس النواب، نصرالدين مهنى

رئيس لجنة خارطة الطريق ينفي وجود خلافات مع مجلس الدولة

18 يناير، 2022 6:47 م
زر الذهاب إلى الأعلى