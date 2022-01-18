النحيب يصف وقف صرف مرتبات الجيش بالأمر الكارثي

أخبار ليبيا24

قال، عضو مجلس النواب، بدر النحيب، إن قطع مرتبات 50 ألف عسكري لمدة 4 أو 5 أشهر أمر الكارثي.

وأضاف النحيب، خلال كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن العسكريين “لن يلومهم أو يمنعهم أحد في حال قاموا بإغلاق الحقول النفطية للمطالبة بحقوقهم”. وقال، “أن العسكريين هم من مختلف مدن ومناطق ليبيا ولديهم عائلات والتزامات”.

وقف مرتبات الجيش

وأعلن الجيش الليبي مطلع يناير الجاري أن حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. أوقفت صرف رواتب القوات المسلحة للشهر الرابع على التوالي، بحجة عدم وجود رصيد.

وأكد، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، أن قطع المرتبات عن القوات المسلحة يعني قطع الحياة عن نصف مليون شخص هم عائلات الجنود.

وأضاف المحجوب، أنه “رغم تدخل ومخاطبة البرلمان واللجنة العسكرية 5+5. ولكن للشهر الرابع على التوالي يتلكأ ويتحجج ويمنع الدبيبة صرف مرتبات القوات المسلحة التي أمّنت قوت الليبيين وأعادت ضخه عبر المؤسسة الوطنية للنفط، الجهة المسؤولة عن ذلك ووصل الدخل هذا العام إلى أكثر من 100مليار”.

وقال المحجوب، إن “آخر تحايلات رئيس الحكومة هو عدم وجود رصيد يغطي الصك الصادر بالخصوص”.

المرتزقة السوريين

وأضاف المحجوب، أن “المرتزقة السوريون في طرابلس استلموا مرتباتهم بالدولار. لا أعتقد أنهم قدموا أرقامهم الوطنية. بينما نصف مليون ليبي ينتظرون مرتبات أبناءهم وأولياء أمورهم. ليشتروا الدواء لمرضاهم والكراسات والأدوات لأبنائهم والحليب لأطفالهم الرضع من حكومة قيل انها حكومة وحدة وطنية”.