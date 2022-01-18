الغزالي يدعو لإسقاط حكومة الدبيبة وإحالتها للتحقيق

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شدد، عضو مجلس النواب، أبو بكر الغزالي، على إحالة حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة للتحقيق أمام النائب العام، على خلفية إهدار المال العام، مطالبا الشارع بإسقاطها.

وطالب، الغزالي، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مجلس النواب بفتح باب القبول للترشح لرئاسة حكومة جديدة. متهما الحكومة الحالية بإهدار المال العام وقطع المرتبات عن المؤسسة العسكرية.

ووصف الغزالي، الحكومة بأنها “فاشلة ومستبدة ومستفزة”. وقال، “لا يمكن إسقاط هذه الحكومة إلا بفتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة، ويجب على المجلس اتخاذ قرار حاسم ومستعجل جداً لا يحتمل التأجيل حتى نهاية الشهر”.

ودعا الغزالي، مجلس النواب، بتقديم اعتذار إلى الشعب الليبي بعد صدمة تأجيل الانتخابات، رافضًا تحميل المجلس المسؤولية في هذا التأجيل.

وقال، إن وجود الميليشيات المسلحة في ليبيا يمثل معضلة أمام إجراء الانتخابات في أي موعد سيتم تحديده. وأضاف، “يجب حل هذه الميليشيات ولو بقرار حرب، لأنها لن تنتهي باتفاقات سلمية”