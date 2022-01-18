الصغير يؤكد صحة صدور قانون يمنح النواب جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة

أخبار ليبيا24

أكد، عضو مجلس النواب الهادي الصغير، صحة صدور قانون يقضي بتعديل الفقرة (2) من المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.

وينص التعديل الجديد على “منح كل عضو مجلس النواب جواز سفر سياسي. ويحق له والاحتفاظ به ساري المفعول حتى بعد انتهاء مدة عضويته في المجلس. وتمنح جوازات سفر سياسية لأزواجهم وجوازات سفر خاصة لأبنائهم”.

قانون صحيح

وقال الصغير، في تصريح لأخبار ليبيا24، إن القانون الذي يتم تداوله عبر الميديا هو قانون صحيح، وتمت مناقشته والتصويت عليه وكل النواب وافقوا على هذا القانون”.

وأوضح الصغير، أن صدور القانون جاء بعد إيقاف وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش. إصدار جوازات سفر دبلوماسية للنواب، بحجه عدم وجود قانون يجيز للنواب الحصول على جواز سفر دبلوماسي.

حصانة دبلوماسية

وأضاف النائب الهادي الصغير، أن “مجلس النواب أصدر القانون بعد عرضه ومناقشته والتصويت عليه. ليتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة الدبلوماسية أسوة بغيرهم من المسؤولين”.

واستغرب الصغير من “تنصل بعض النواب من القانون، بالرغم من موافقتهم عليه، حيث يعطى لأعضاء مجلس النواب جواز سفر دبلوماسي حتى بعد انتهاء عملهم تكريماً لهم وليتيح لهم السفر باحترام في مطارات العالم، وجوازات سفر خاصة لأسرهم تنتهي بانتهاء عضوية عضو مجلس النواب”.