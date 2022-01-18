الحبري يلتقي عميد بلدية شحات في تونس لدراسة مشروع معهد الدراسات المصرفية

18 يناير، 2022 10:59 م
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أخبارليبيا24_متابعات

إلتقى عميد بلدية شحات حسين محمود بودرويشة اليوم الثلاثاء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري. بجمهورية تونس حيث تم مناقشة موضوع مشروع معهد الدراسات المصرفية شحات.

وأوضح موفد أخبار ليبيا 24 أنه وبدعوة من العميد للمحافظ الحبري للإطلاع على آخر المستجدات للمشروع حيث كانت هناك ملاحظات بشأن البطئ في مراحل المشروع.

وأوضح أن استجابة المحافظ كانت سريعة حيث تمت زيارة مقر الشركة بمدينة شحات والاطلاع علي البرنامج الكامل. بحضور عضو المجلس البلدي صلاح بالشعر
ومدير مكتب العميد.

وأكد أنه عرضت العديد من الشروح التفصيلية لمراحل المشروع وتعهدت الشركة ولجنة المتابعة بمصرف ليبيا المركزي. بالبدء بالانشائات منتصف شهر فبراير.

كما اكد الحبري للعميد ان جميع الامكانيات قد سخرت لإنجاح هذا المشروع بالمواصفات الحديثة والمطلوبة.

كما قام عميد بلدية شحات والمحافظ بزيارة الي مقر نادي شباب الجبل ومقر نادي المنار بسوسة. للاطلاع علي آخر مراحل العمل في إنشاء ملعب نادي شباب الجبل ونادي المنار. وأخذ الاذن للشركات العاملة بالملاعب في إستئناف العمل والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن .

في حين تقدم عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي بجزيل الشكر و العرفان للنائب المنتصر بومليحة وعبدالسلام الحاسي رئيس هيئة الرقابة الإدارية. على وقفتهم الجادة و المتميزة و مساهمتهم في تذليل جميع الصعوبات ..

الحبري يلتقي عميد بلدية شحات في تونس لدراسة مشروع معهد الدراسات المصرفية
الحبري يلتقي عميد بلدية شحات في تونس لدراسة مشروع معهد الدراسات المصرفية

وأشار موفد أخبار ليبيا 24 أن الاجتماع شمل عرض لفيديو توضيحي لزيارة المحافظ برفقه عميد بلدية شحات في تفقد هذه المشاريع.

الحبري يلتقي عميد بلدية شحات في تونس لدراسة مشروع معهد الدراسات المصرفية
الحبري يلتقي عميد بلدية شحات في تونس لدراسة مشروع معهد الدراسات المصرفية
18 يناير، 2022 10:59 م
18

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