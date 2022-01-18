الجروشي: السكوت عن قطع مرتبات القوات المسلحة “خذلان وخيانة”

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قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي إن السكوت عن قطع مرتبات القوات المسلحة “خذلان وخيانة لهم”.

وأضاف الجروشي. أن قطع مرتبات أفراد القوات المسلحة أمر مرفوض مهما كانت الأسباب ولا يحق لأحد في ليبيا أن يقطع أو يساوم المواطنيين الليبين على قوتهم وقوت أبنائهم.

وأشار إلى أن تأمين وحماية القوات المسلحة للحقول والموانيء النفطية نتج عنه تحسن ملحوظ في الصادرات النفطية.

وأكد عضو اللجنة. أن هذا التحسن في الصادرات انعكس ايجابياً على إيرادات الدولة الليبية من بيع النفط.

وقال الجروشي :”ليس من المقبول أن تقوم حكومة تصريف الأعمال بقطع المرتبات عن أبناء القوات المسلحة والتي قوامها من كافة أبناء ليبيا”.

وذكر. أن الحكومة تقوم في ذات الوقت بسداد مرتبات الأتراك والمرتزقة بالدولار، مطالباً ابناء وحكماء ومشايخ القبائل بغلق المواني والحقول النفطية.