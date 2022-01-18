اخليل: مصراتة لن تتنازل عن رئاسة الحكومة والإجماع على “باشاغا”

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قال القيادي فيما يعرف بعملية بركان الغضب من مصراتة. العقيد فرج اخليل إن مصراتة لن تتنازل عن رئاسة الحكومة.

وأضاف اخليل في منشور على حسابه على “فيسبوك” أن مصراتة أجمعت على الدفع بـ فتحي باشاغا رئيسا للحكومة المقبلة.

وتابع القيادي :” 90% مدينة سرت ستكون يوم 25 يناير 2022 مقرا لإعلان أول حكومة مقترحة من قبل البرلمان برئاسة باشاغا”.

وتواصلت المشاورات بين الأطراف في الشرق والغرب من أجل الاتفاق على المرحلة المقبلة. وطرحت سيناريوهات عدة يتم التشاور بشأنها في الوقت الراهن ليس من بينها الموعد المقترح من المفوضية في 24 يناير المقبل.

أحد االسيناريوات يتعلق بتشكيل حكومة جديدة لقيادة المرحلة الجديدة حتى إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، ومن بين الأسماء المقترحة لقيادة الحكومة وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا.

رغم ما يبدو أنه حصل على الضوء الأخضر من الشرق الليبي، إلا أن بعض الكتائب في الغرب الليبي، المناصرة لرئيس الحكومة الحالي يمكن أن ترفض رئاسة باشاغا، رغم أن الأمر لم يقر حتى الآن.