وزارة التعليم توجه بمنع ظاهرة العقاب البدني والجسدي والشتم والتحقير

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طالب مدير إدارة التعليم الأساسي سالم محمد. مديرو مكاتب التعليم الأساسي بالمراقبات منع ظاهرة العقاب البدني والجسدي بالضرب والنفسي بالشتم والتحقير.

وأكد محمد على مدير المكاتب مخاطبة كافة المؤسسات التعليمية التابعة لهم تفعيل العمل بلانحة تنظيم شؤون التعليم العام.

وأوضح مدير الإدارة. أن الباب الثالث من لائحة رقم (779) لسنة 2018م حددت قواعد تهذيب سلوك التلاميذ والطلاب بالتوجيه والإرشاد والجزاء.

ودعا محمد إلى نشر وتوضیح نصوص اللائحة في لوحة الإعلانات لجميع التلاميذ والطلاب والمعلمين والابتعاد عن العقاب الجماعي والفردي بالضرب أو الشتم والتحقير.

وأشار إلى أن هذا الأمر يعد من وجهة نظر تربوية غير مقبول ولايؤسس إلى تكوين شخصية التلميذ وإعداده الإعداد الجيد مستقبلا.

وشدد مدير الإدارة على أنه لا تقبل أي تصرفات تجاه المعلمين من قبل الطلاب تؤدى إلى المساس بكرامتهم وشرفهم المهني.

وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت بياناً بشأن التّعنيف الجسدي لطلّاب مدرسة “أحفاد المجاهدين” الثانوية، التابعة لمراقبة التربية والتعليم – سوق الجمعة. واصفةً ما جرى “بالفعل المُشين” والذي تمثل في إنزال العقوبة الجسدية بالطلاب.‏