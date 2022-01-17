هل سيحسم مصير الانتخابات؟.. جلسة للنواب برئاسة عقيلة صالح

أخبار ليبيا24

يعقد، مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، جلسة رسمية بمقره في طبرق. ومن المتوقع أن تعقد الجلسة برئاسة المستشار عقيلة صالح الذي كان قد علّق مهامه لترشحه للانتخابات الرئاسية.

وبينما لم تعلن رئاسة المجلس، في دعوتها للنواب للانعقاد، عن برنامج الجلسة، أكد النائب الهادي الصغير، إن الجلسة ستعقد في حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر.

وقال الصغير، في تصريح لأخبار ليبيا24، إن الجلسة ستكون لسماع توضيح رئيس مصلحة الأحوال المدنية حول الأرقام الوطنية المزورة، وما يشوبها من شبهات.

وأضاف، كما سيتم الاستماع لإحاطة رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، حول العملية الانتخابية.

خارطة الطريق

وشكل مجلس النواب لجنة لوضع خارطة طريق جديدة للانتخابات. حيث بدأت اللجنة في عقد اجتماعاتها من الأطراف المعنية بذلك. كان آخرها السبت مع عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في بنغازي.

قال عضو لجنة خارطة، عبدالسلام نصية، إن من المتوقع أن يتم تقديم التقرير المبدئي في أول جلسة لمجلس النواب بعد يوم 24 يناير.

وأوضح نصية في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، أن عديد اللقاءات ستجرى مع المجلس الأعلى الدولة وهيئة صياغة مشروع الدستور. وأيضا الأحزاب السياسية واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وغيرها.

ولفت نصية إلى أن هناك توافقات مهمة خاصة في معالجة المسار الدستوري. ولكنها تحتاج إلى مزيد من التفصيل والوضوح حتى يتم معالجة هذا المسار بشكل واضح.

وقال نصية، أن الحديث الآن على المسار الدستوري بكامل مراحله والذي سيفضى في النهاية إلى دستور دائم للبلاد.