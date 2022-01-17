ناقلة مليونية من ميناء الحريقة بطبرق في طريقها إلى بريطانيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق إن الناقلة النفطية “نوردك فيجا” رست، اليوم الاثنين، على رصيف ميناء الحريقة النفطي لشحن مليون برميل نفط.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 وجهت الناقلة النفطية ستكون إلى بريطانيا.

حيث أشار إلى أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 240 ألف برميل من النفط الخام .. من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

ولقت المصدر إلى أن الناقلة تعتبر الناقلة الرابعة منذ بداية يناير الجاري.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة.