مطالبة بإلغاء قانون الضمان الاجتماعي المعدل

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اعترض، صندوق الضمان الاجتماعي والنقابة العامة للمتقاعدين، على التعديلات التي أجرها مجلس النواب حول قانون الضمان الاجتماعي، وطالبا في بيان رئاسة المجلس بإلغائه.

وحذّر صندوق الضمان الاجتماعي ونقابة المتقاعدين، في بيان مشترك، من أن التعديل الذي تقرر على القانون رقم (13) للعام 1980 ميلادية، يهدد مصير صندوق الضمان الاجتماعي وسيجره إلى الإفلاس.

وطالب البيان مجلس النواب بعدم المخاطرة بمصير الصندوق. الذي يقوم بتأمين صرف المعاشات بأنواعها لما يقارب نصف مليون أسرة وما يناهز 1.5 ليبي تقريبا.

وشدد البيان على ضرورة أن يتخذ كل تشريع (قوانين – لوائح – قرارات وما في حكمها) بمشورة الخبراء المتخصصين. في الشؤون الضمانية والتقاعدية والذين يتواجدون في كوادر الصندوق.

إلغاء القانون

ودعا البيان إلى إلغاء القانون الصادر يوم 05 يناير 2022. والذي ينص على جواز التقاعد الاختياري للعاملين الخاضعين لإحكام قانون الخدمة المدنية وقانون علاقات العمل والعاملين بالشركات العامة والخاصة. متى بلغت مدة خدمتهم أو عملهم عشرين سنة.

وقال البيان، إن هذا القانون سيعرض المركز المالي للصندوق لخطر الإفلاس بسبب النزيف المالي المؤكد حدوثه.

وخاطب البيان رئاسة مجلس النواب والنواب الحريصين على المصلحة الوطنية العامة بأن يعملوا على إلغاء هذا القانون والحيلولة دون المخاطرة بمصير الصندوق.