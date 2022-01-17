“لادا” الروسية تعدّل رباعية الدفع الشهير “NIVA”

أخبار ليبيا 24

كشفت شركة “أوتوفاز” المصنعة لسيارات “لادا” الروسية عن نموذجها الأحدث من مركبات Niva رباعية الدفع.

وحصلت النماذج الجديدة من هذه السيارة على بعض التعديلات التي طالت تصميم الهيكل الخارجي.

حماية من الخدوش

حيث جهزت ممتصات الصدمات وحجرات العجلات وبعض أجزاء الوجهات بإطارات بلاستيكية سوداء لحمايتها من الخدوش والصدمات وعوامل الرطوبة.

في حين تم حماية المرايا الجانبية وقبضات الأبواب بطبقات من البلاستيك أيضا.

هيكل بطول 4 أمتار

وأتت السيارة بهيكل بطول 4 أمتار تقريبا، عرضه 180 سم، ارتفاعه 165 سم والمسافة بين محوري العجلات فيه 245 سم.

في حين جهّزت بعدة وسادات هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، وشاشة لمسية كبيرة للتحكم بخصائص المركبة ومراقبة محيط المركبة عبر الكاميرات.

تدفئة المقاعد والمقود

كما جهزت بأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات.

وأيضا جهّزت بأنظمة تعليق وعجلات خاصة تمكنها من اجتياز أكثر الطرق وعورة، إضافة إلى كاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستطرح المركبة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ومحركات بسعة 1.7 ليتر عزمها يعادل 85 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات.