عقيلة: حكومة الوحدة انتهت ولايتها وعلى النائب التحقيق فيما قامت بصرفه

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قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة انتهت ولايتها بحلول موعد 24 ديسمبر الماضي، ولابد من إعادة تشكيلها.

ودعا عقيلة في افتتاح جلسة مجلس النواب النائب العام المستشار الصديق الصور والرقابة الإدارية إلى التحقيق فيما صرفته الحكومة. خصوصا في بندي التنمية والطوارئ، والمخالفات في المناقلة بين بند وآخر دون موافقة المجلس، وإساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف النواب وغير النواب في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح.

وطالب عقيلة النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى تحمل مسؤولياتهما، ومراعاة عدم الصرف من الميزانية إلا وفقا لما تقرره اللجنة المالية ومجلس النواب الليبي.

وانطلقت جلسة مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح بحضور رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورئيس مصلحة السجل المدني.