عقيلة صالح: لايمكن فرض مسودة الدستور “المرفوضة”

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قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الإثنين. لايمكن السكوت عن محاولات فرض مسودة الدستور المرفوضة من كافة المكونات الاجتماعية للأمة الليبية.

وأضاف صالح :”بات من الضروري العمل على تشكيل لجنة من كتاب ومثقفين ومفكرين وأكاديميين مختصون بالقانون الدستوري. يمثلون الأقاليم الثلاث لصياغة دستور توافقي”.

وأوضح رئيس المجلس. أن هذه اللجنة تساندها خبرات دولية وعربية وأجنبية بحيث تكون قادرة على صياغة دستور توافقي حديث يلبي رغبات وطموحات الليبيين كافة.

وشدد صالح على أن تحدد المدة الزمنية اللازمة لأعمال اللجنة في مدة لا تزيد عن شهر من ممارسة مهامها.

وأكد رئيس المجلس على إحالة المقترح من قبل مجلس النواب للمفوضية خلال أسبوعين وإلا اعتبر نافذًا بقوة القانون.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قال إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة انتهت ولايتها بحلول موعد 24 ديسمبر الماضي، ولابد من إعادة تشكيلها.

ودعا صالح في افتتاح جلسة مجلس النواب النائب العام المستشار الصديق الصور والرقابة الإدارية إلى التحقيق فيما صرفته الحكومة. خصوصا في بندي التنمية والطوارئ، والمخالفات في المناقلة بين بند وآخر دون موافقة المجلس، وإساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف النواب وغير النواب في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح.