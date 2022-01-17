تحديثات ببجي موبايل 2022 والتي ستتوفر خلال فبراير

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ارتفعت معدلات البحث عن آخر تحديثات ببجي موبايل 2022، من قبل لاعبي لعبة ببجي موبايل. على محرك البحث العالمي «غوغل». والذي سيكون متوافراً على متجر غوغل بلاي ومتجر آب ستور تحديث 1.8 خلال فبراير 2022.

فقد وصل عدد المشاركين في هذه اللعبة إلى أكثر من 400 مليون مشاركاً وفقاً للتقرير الصادر عن موقع سينسور في 2019. والذي كشف عن حجم أرباح الشركة خلال شهر واحد فقط. والذي يتخطى 146 مليون دولار من كافة اللاعبين حول العالم.

تضمنت مميزات تحديثات ببجي موبايل 2022 إمكانية اللاعبين في تغير وضع Classic Mode على واجهة استخدام اللعبة.

كما تتضمن التحديثات تغيرات جغرافية للجزيرة بعد حدوث البركان وانصهار الجليد، وأيضاً منح اللاعب القدرة على القفز لمواجهة الخصم.

وكذلك تم تغير خريطة Livik، ما يعطي قدرة على مهاجمة الأعداء بشكل أفضل، وأيضاً أعطى للاعب قدرة على السباحة.

كما سيتمكن من استبدال العملات المعدنية التي تم سرقتها مع عناصر التوريد من المتاجر.

واوضح الموقع أنه تمت إضافة أسلحة جديدة ضمن تحديثات ببجي موبايل 2022، أبرزها سلاح P90 SMG مع ذخيرة 5.7 ملليمتر.

بالإضافة إلى قدرة اللاعب على استخدام قنبلة دخان وكذلك 300 من الذخير في رصيد طائرة بدون طيار.

وأشار الموقع إلى عدادات تعزيز مشحونة بالكامل، وأيضاً مدفع رشاش P90 (SMG يستخدم نوعاً جديداً من الذخيرة. بالإضافة إلى انتشار رصاصة البنادق والمسدسات عند إطلاقها في الهواء، وذلك لمدة 20 دقيقة فقط من بداية المباراة، كما يمكن ضم 64 لاعباً في المباراة، ما يعطي حماساً وقدرة كبيرة على اللعب بشكل أفضل.