بخماسية بشباك الأولمبي ..الإتحاد يعزز صدارته للمجموعة الثانية

أخبارليبيا24_خاص

تغلب فريق الإتحاد على ضيفه الأولمبي بخماسية نظيفة اليوم الاثنين على ملعب ابوسليم في الجولة الثامنه من الدوري الليبي .

وجاءت اهداف الاتحاد في الشوط الثاني حيث تناوب على تسجيلها سند الورفلي في الدقيقه 49. من ركله حرة مباشره و الايفواري كوامي ياو في الدقيقه 71 ومعاذ عيسي 77 واحمد الهرام 81 ومحمد خليل 90+1.

وأشهر. حكم اللقاء البطاقة الحمراء في ثلاثة مناسبات اثنين لفريق الاولمبي الاولى لمحمد الكرماجي. في الدقيقه 67 والثانيه للحارس اسامة المندلسي90+2 وناجي دارا من الاتحاد .

والفوز هو الثاني للاتحاد على التوالي والرابع له هذا الموسم بينما خسر الاولمبي مباراته الثالثة على التوالي. ولم يسجل الفريق اَي فوز في اخر 5 مباريات

وبهذا الفوز عزز الاتحاد صدارته للمجموعة الثانية برصيد 18 نقطة وتجمد رصيد الاولمبي. عند 11 نقطه في المركز الخامس بشكل مؤقت .

ومن أخبار الدوري أيضا فسخ مجلس إدارة بنادي دارنس الجمعة عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم التونسي زياد التومي.

وجاء فسخ عقد زياد التومي بالتراضي بين الطرفين.

وقررت ادارة دارنس فك الارتباط بالتومي عقب خسارة فريقها الخميس امام التعاون. بهدفين دون رد على ارضية ملعب احدابيا لحساب المرحلة الثامنه من منافسات المجموعة الاولى. للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وكلفت ادارة نادي دارنس المساعد خالد ساسي، بمهمة تدريب الفريق خلال مرحلة الذهاب. ومن ثم التعاقد مع مدرب لمرحلة الاياب.

وفي أخر أخبار الدوري الليبي كبد فريق الأهلي بنغازي ضيفه الأخضر أول خسارة هذا الموسم. حين تغلب عليه 2-0 الجمعة على ملعب شهداء بنينا في قمة مباريات الجوله 8 للدوري الليبي الممتاز.