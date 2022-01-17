بحث إمكانية عودة الطيران بين طبرق وتونس عبر الخطوط التونسية

17 يناير، 2022 9:25 ص
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أخبار ليبيا 24-خاص

بحث وفد تابع للخطوط الجوية التونسية، أمس الأحد، إمكانية تسيير رحلات جوية بين طبرق وتونس. وجاء ذلك بالتنسيق من غرفة التجارةً والصناعة والزراعة طبرق.

وقال، إبراهيم الجراري رئيس الغرفة، لأخبار ليبيا 24، إن الوفد مكون من فهمي بن رشيد بن بدر المدير الإقليمي للخطوط التونسيه بليبيا والمكلف والمبعوث من قبل المدير العام لدراسة إمكانيه تسيير عدد من رحلات من طبرق إلى تونس العاصمة.

وأضاف، أن بن بدر رافقه معتصم خالد الشقرون المدير التنفيذي   والممثل للخطوط التونسية بليبيا، ومروان عبدالكريم أبو شهيوة مدير مكتب مبيعات مطار معتيقة.

وأكد الجراري، أن هذه الرحلات سوف تسهل حركة السفر للمواطنين الراغبين في العلاج والسياحة بين تونس وليبيا .

ولفت إلى أن المساعي مستمرة لعودة الرحلات بين مطار طبرق والمطارات المصرية.

وعقد الوفد اجتماعا ببلدية طبرق لتقوم البلدية بتسهيل أي إجراءات من شأنها عودة الطيران بين طبرق وتونس.

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17 يناير، 2022 9:25 ص
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