انفوجرافيك | إحصاء كورونا في الأسبوع الأول من 2022

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أظهرت إحصائية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 3699 إصابة بفيروس كورونا في الأسبوع الأول عام 2022.

وبيّنت الإحصائية إجراء اختبارات (بي سي آر) على عدد العينات 32546 عينة على مستوى البلاد.

وأوضحت، أن معدل الإيجابية بلغت نسبته 11 بالمائة من إجمالي العينات.

وسجل المركز الوطني خلال تلك الفترة 69 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى 35279 والجرعة الثانية 29307.

وفيما يلي انفوجرافيك توضيحي لإحصاء كورونا في ليبيا في الأسبوع الأول من العام 2022.