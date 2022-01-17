المنفي يستلم أوراق اعتماد السفير الإماراتي الجديد لدى ليبيا

أخبار ليبيا 24

تسلم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الاثنين، أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى ليبيا، محمد الشامسي.

ورحب المنفي خلال اللقاء الذي عقد بطرابلس بالسفير الجديد، متمنياً له التوفيق في أداء مهمته الجديدة، وأن يساهم في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، وتسهيل إجراءات حركة المواطنين بين ليبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة لما فيه خير للبلدين.

وفي سياق المتصل استقبل، المنفي في وقت سابق، اليوم الإثنين، سفير جمهورية بوركينا فاسو لدى ليبيا، إبراهيم ترواري، وذلك بمناسبة توديعه وانتهاء مهام عمله كسفير لبلاده في ليبيا.

وأكد المنفي، خلال اللقاء على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين ليبيا وجمهورية بوركينا فاسو.