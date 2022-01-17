العرفي: إحاطة بالتمر أمام مجلس النواب مخالفة لتقارير المخابرات والداخلية

17 يناير، 2022 4:41 م
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عبدالمنعم العرفي
عبدالمنعم العرفي

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي. إن إحاطة رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر جاءت مخالفة لما ورد في تقارير جهاز المخابرات ووزارة الداخلية.

وأوضح العرفي لـ”أخبارليبيا24″ أن هناك تضارب كبير. والأمر يتطلب استدعاء رئيس جهاز المخابرات ووزير الداخلية لما قدموه من تقارير لمجلس النواب حول وجود تزوير في الأرقام الوطنية.

وأشار عضة مجلس النواب إلى أن تقاريرهما جاءت مخالفه لما قدمه رئيس مصلحة الاحوال المدنية.

وأضاف العرفي، أن بالتمر أكد أنه لا توجد أي عمليات تزوير في الأرقام الوطنية صاحبت العملية الانتخابية، وإن وجدت تكاد لا تذكر.

17 يناير، 2022 4:41 م
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