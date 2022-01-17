الدبيبة يؤكد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية للمواطنين

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين على ضرورة تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.

وشدد الدبيبة خلال اجتماعه بإدارة مستشفى الجامعي طرابلس، على ضرورة وتوفير العناية الجيدة للمواطنين.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هناك تحسنًا ملوحظًا بالمستشفى بعد استكمال بعض أعمال الصيانة به.

وأشاد الدبيبة بالتغيير الذي حققته الإدارة الجديدة للمستشفى الجامعي طرابلس، لافتا إلى أن ما يقارب 768 موظف أفرج عن مرتباتهم بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأوضح رئيس الحكومة أن القطاع الصحي لا زال هشًا وبحاجة إلى المزيد من الجهد والعمل لتطويره.

ولفت الدبيبة إلى أن تطبيق التأمين الصحي من شأنه أن يسهم في تخفيف معاناة المواطنين.

وشدد رئيس الحكومة على أن مرضى الكلى والأورام يجب الاهتمام بهم وتوفير العناية الجيدة لهم.