الجامعة العربية تدرس تنفيذ اتفاقية نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية

أخبار ليبيا24

عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع الثاني للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها.

وقالت الجامعة العربية إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين الدول العربية.

توجيه دعوة

وأضافت، أن الأمانة العامة قامت بتوجيه الدعوة لكافة الدول العربية. للتعرف على العقبات التي تعترض انضمامهم إلى الاتفاقية والعمل على إيجاد الحلول العملية لتذليل تلك العقبات.

وتضم هذه اللجنة المكونة من ثماني دول عربية، هي المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الامارات العربية المتحدة، وجمهورية العراق، ودولة فلسطين. إضافة إلى دولة قطر، دولة ليبيا، الجمهورية اليمنية، وبمشاركة ممثل عن الاتحاد العربي للنقل البري كمراقب.

وستصدر عن اللجنة توصيات يتم رفعها إلى مجلس وزراء النقل العرب للنظر في إقرارها بما يساهم في تفعيل الاتفاقية.