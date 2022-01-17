الاتحاد الصربي للتنس يدين حرمان ديوكوفيتش المشاركة في بطولة أستراليا

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أدان الاتحاد الصربي للتنس حرمان لاعبه ديوكوفيتش من المشاركة في بطولة أستراليا، مؤكدا أن اللاعب استوفى كل الشروط المطلوبة.

ونقلت قنوات “بي إن سبورتس” بيانا للاتحاد الصربي للتنس أدان فيه حرمان اللاعب من تلك البطولة، مؤكدا أن “السياسة تفوقت على الرياضة”.

واستنكر الاتحاد الصربي “عدم تدخل الاتحاد الدولي للتنس ورابطة المحترفين”. مشيرا إلى أن هذا التصرف “يضع علامة استفهام حول اعتماد مثل هذا السلوك من قبل منظمي كبرى البطولات مستقبلا”.

يذكر أن نجم التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، كان قد توجه إلى الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد. بعد ترحيله من ‏أستراليا، دون أن يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة، حسبما ذكرت صحيفة “ذا تلغراف” البريطانية.

وتابعت الصحيفة أن ديوكوفيتش شوهد وهو يستقل طائرة تابعة لطيران الإمارات من ملبورن في أستراليا، كان من المقرر أن تغادر 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش.

جاء ذلك بعدما قضت المحكمة العليا الأسترالية، اليوم الأحد، بترحيل اللاعب المصنف الأول عالميا في التنس. لأسباب صحية تتعلق بتفشي وباء كورونا ورفضه تلقي اللقاح المضاد.

وقد يحرم نوفاك ديوكوفيتش من المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس هذا العام إذا أصر على عدم تلقي لقاح مضاد لكورونا.

يأتي ذلك بعدما أكدت وزارة الرياضة الفرنسية أنه لن تكون هناك أي استثناءات من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار الفيروس، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت الوزارة اليوم الاثنين “اللوائح واضحة. سيتم فرض (جواز اللقاح) بمجرد صدور القانون. سينطبق الأمر على كل مشجع أو رياضي محترف حتى إشعار آخر.

ستتم إقامة رولان غاروس في مايو. قد يتغير الوضع بين الحين والآخر. لذلك سنرى، لكن بالطبع لن تكون هناك أي استثناءات”.