إصابة مواطن بسقوط “كشاف” من أحد أعمدة الكهرباء في بنغازي

أخبارليبيا24

كشفت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين. أن كشاف عمود كهربائي سقط في مدينة بنغازي على سيارة أحد المواطنين وأدى إلى إصابات.

وأضافت الشركة أن الكشاف سقط عل سيارة مواطن كانت زوجته برفقته مما أدى إلى حدوث إصابات تمثلت ببعض الكسور والجروح في الفك والرأس.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن تم نقل المواطن إلى إحدى مستشفيات المدينة لإجراء عملية جراحية.

ونبهت الشركة العامة للكهرباء المواطنين أن هناك بعض الكشافات آيلة للسقوط في جسر جامعة بنغازي.

وفي أكتوبر الماضي. توفي المواطن حسام فرج البرغثي وأصيب شقيقة طارق جراء سقوط عمود إنارة على سيارتهم بطريق البحر “جزيرة أخريبيش ” الصابري في مدينة بنغازي.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي لـ”أخبارليبيا24″. إن حسام (47 عاماً) وصل على قيد الحياة إلى المستشفى.