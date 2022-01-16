وفاة أب وابنه نتيجة البناء تحت خطوط نقل الضغط العالي

16 يناير، 2022 9:45 ص
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شركة الكهرباء
شركة الكهرباء

أخبارليبيا24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء – الجمعة –  أن شخص وابنه توفيا في طرابلس نتيجة البناء تحت أحد خطوط الضغط العالي.

وأضافت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أن بلاغًا ورد من الإدارة العامة للتحكم بفصل خط دانون من 220 التبة.

وأوضحت الشركة أن فرقة الصيانة بمكتب التشغيل والصيانة بن عون التابعة لدائرة توزيع عين زارة توجهت للكشف عن الخط.

وأشارت إلى أن فرقة الصيانة وجدت بعض المساكن تم بناؤها تحت خطوط نقل الضغط العالي.

وذكرت الشركة أن البناء تحت خطوط الضغط تسبب في وفاة أب وابنه نتيجة وضع سلم حديد فوق المنزل ودخوله في مجال الكهرباء، علما بأن الخط قائم منذ 25عاما.

وبينت أنها تحذر باستمرار من البناء تحت أو بالقرب من مسارات نقل الطاقة لأنه يشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين.

16 يناير، 2022 9:45 ص
19

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