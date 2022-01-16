نصر الدين مهنا: اللجنة ستقدم تقريرها للنواب في 25 يناير الحالي

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أكد رئيس لجنة خارطة الطريق نصر الدين مهنا في تصريحات صحفية رصدتها أخبار ليبيا 24 اليوم الأحد. أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى مجلس النواب في 25 يناير الحالي.

وقال مهنا “ما زلنا نحتاج إلى إجراء سلسلة من اللقاءات مع الأطراف المعنية كونها مرحلة ثانية لاتخاذ عدة خطوات هامة”.

وأكد أنه اتضحت للجنة عدة مسارات لخارطة الطريق، وملامح الحل باتت واضحة، ومتفائلون بنتائج عملنا.

وأشار مهنا أن اللجنة استطاعت الحصول على توافقات كبيرة بين الأطراف. والاستفتاء على الدستور لم يحسم بعد، وهو محور اللقاءات الجديدة.

يذكر أن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي أكد في تصريحات صحافية رصدتها أخبار ليبيا24 أن جلسة النواب ستعقد غدا الاثنين.

واوضح المريمي أن الجلسة سيترأسها المستشار عقيلة صالح. وستناقش الانسداد الحاصل في الانتخابات

واشار إلى أن من ضمن بنود الاجتماع مناقشة ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق التي ستسلم تقريرها نهاية الشهر الجاري.

وفي سياق ليس ببعيد أعربت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز. عن تفاؤلها بإجراء الانتخابات الليبية حتى شهر يونيو المقبل.

وأكدت في مقابلة مع الأناضول. أن الأمم المتحدة اضطلعت بدور مهم في ليبيا لدعم الليبيين وجهود التفاوض المتعلقة بمستقبل البلاد.

وأشارت ويليامز. إلى أن مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفّرت مظلة دولية ساهمت في الجمع بين الليبيين.

وذكرت. أن الأمم المتحدة هي الفاعل الأكثر نزاهة في هذه العملية. التي تمكنت من الجمع بين الأطراف الليبية تحت سقف واحد.

ولفتت. إلى أن البرلمان الليبي أنشأ لجنة لوضع خارطة طريق من خلال التشاور مع الجهات الفاعلة بالبلاد. ومن المتوقع أن تقدّم تقريرها إضافة إلى حزمة من التوصيات للبرلمان في 25 يناير الجاري.