مصرع 5 أشخاص في حادث سير على الطريق الساحلي بمنطقة رأس لانوف

أخبار ليبيا 24

لقي 5 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، جراء حادث سير مروع وقع على الطريق الساحلي بمنطقة رأس لانوف شرقي سرت.

وفي تصريح لـ أخبار ليبيا 24 أوضح مدير أمن رأس لانوف، العقيد إدريس الحسوني، أن ثلاثة ممن لقوا مصرعهم من عناصر جهاز حرس المنشآت.

وأشار الحسوني إلى أن الحادث كان نتيجة تصادم سيارتين “سامسونج و BMW” نتج عنه احتراق السيارتين بالكامل، ووفاة خمسة أشخاص بينهم شخصين مجهولين الهوية حتى هذه اللحظة.

وأوضح الحسوني أن عناصر حرس المنشآت النفطية قضوا في الحدث عقب انتهائهم من تأدية واجبهم وعملهم وهم “عبدالنبي فرج الدايخ المغربي، والسنوسي فضل الله اقجيج الدايخ المغربي من راس لانوف، ومراد بوبكر العجيلي من بن جواد”.

مشيراً إلى أن التحقيق لا زال قائما وتم التحفظ على الجثامين في مستشفى رأس لانوف وسيتم نقلها إلى مدينة بنغازي لعرضها على الطب الشرعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

يذكر أن عددًا كبيرًا من المسافرين يتعرضون لحوادث مرورية بالطرق الصحراوية والطريق الساحلي بسبب الرمال الزاحفة.

كما ترعى عشرات الإبل الطليقة بمفردها على الطريق السريع الرابط بين مدينة إجدابيا ومناطق الأربعين والبريقة وبشر والعقلية غربًا.

وذلك دون مبالاة أصحابها لما قد تسببه من خطر على حياة سائقي السيارات أثناء تنقلهم ما بين إجدابيا والمناطق المجاورة لها، وتدهور الطرق الرئيسة وتهاون سائقي السيارات بأرواحهم نتيجة السرعة الزائدة.