مجتمع | “خليناها عالله”..ردود بعض متابعينا على سؤال “شن خططتوا للعام الجديد؟”

أخبارليبيا24- مجتمع

يضع البعض مع بداية كل عام جديد خططًا للأعمال التي سيقوم بها في هذا العام، في العمل أو في الدراسة أم في البيت.

البعض يخطط لأن ينتقل من العمل وآخر للانتقال إلى بيت جديد أو شراء سيارة، وغيره يخطط للزواج وبداية حياة جديدة في عام جديد.

في حين يرفض البعض الآخر هذا المبدأ ويترك الأيام هي التي تقرر له مجريات حياته دون وضع أي خطط أو التفكير في تلك الأمور.

ومع بداية العام الجديد 2022 سألنا متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي هل قاموا بوضع خططهم للعام الجديد كانت البداية مع Nany Shaary التي أجابت متهكمة :”خططنا نقيزة”.

كذلك يقول الناصر أسكندر :”مازال نفكروا، الذري والنووي قديم ضروري نطلعوا بحاجة أقوى”.

محمد خلف الله يؤكد :”مبدئيًا ، لا يوجد عام أسعد من الآخر، الأيام هي الأيام، تمر بنفس الوتيرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أنت من يحدد هل ستكون سعيدا خلال هذا العام أم لا”.

ووجه خلف الله عدد من النصائح وقال :”لا تطارد الفرص، أجذبها، ولا تقرأ بشكل عشوائي، خصص موضوعات محددة قليلة لتتعمق فيها خلال العام إلى حد التخصص والغرق العميق”.

ويضيف :” إذا لم يكن في حياتك على الأقل 3 أهداف كبرى تسعى لتحقيقها خلال الفترة القادمة، ستعاني كثيرا في هذه الحياة”.

ويتابع :”لا تبدأ من الصفر، احتك بالعمالقة والأساتذة وابدأ من حيث انتهوا ستجد نفسك تبدأ من الـ 100، والعطاء يبدأ عملية الحصد امنح بجنون وستحصل على أكثر مما تريد وأحياناً بسرعة جنونية”.

ونصح خلف الله :”افعل ما صنعك الله له وليس ما هيأت لك شهادتك الجامعية أنك صنعت له، ولا تنتظر تحسن المزاج لتبدأ التنفيذ، ولكن ابدأ التنفيذ وسيتحسن المزاج”.

ويخطط فوزي كرير بطريقة أخرى ويقول :”أخطط لإقالة مجلس النواب الحالي ومجلس الأعلى للدوله ومجلس الوزراء”.

أما Abdulhade Algade Boya يقول :”إن شاء الله ربي يرزقني نبي نشري سيارة”.

وتقول نسيم الجبل أخطط للسرقة والكذب على الشعب”.

ويؤكد Al Arbiy Ibsaim بالقول :”ما الذي يوجد في هذه الدولة للتخطيط له؟”.

كذلك Alamari Rhouma يقول :”لاشيء”.

أما Fatima Be Nour تقول :”على ربي:، وتؤيدها عيدة قباري بالقول :”عالله”.

وترى الأمل الأمل أنه :”ما فيش حد عارف ولا حد يخطط”.

وأم سعيد تقول :”ماحد عارف مصيره توكلنا على الله”.

وتقول أسيل أسيل :”مافي شي بيش يخططو مايكذب عليك حد بلاد ومنهاره ومتقربعة شني فيها من تخطيط”.

وتضيف أسيل أسيل :”دمرونا وقهرونا وشبابنا راح، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم”.