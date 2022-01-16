توحيد السلطة النقدية .. أهم بنود لقاء المنفي مع الكبير

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بديوان المجلس الرئاسي، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وذلك لبحث آخر مستجدات توحيد السلطة النقدية في ليبيا .

وشدد المنفي على أهمية وضرورة وحدة واستقلال المؤسسات السيادية في البلاد، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، وتأكيداً على دور المجلس الرئاسي في متابعة توحيد المؤسسات في الدولة .

من جهته، أطلع الكبير رئيس المجلس الرئاسي على خطة توحيد المصرف المركزي، والإجراءات والإطار الزمني اللازمين لذلك .

وأعلن محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري في 6 ديسمبر العام الماضي .. اتفاقهما على إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي بشكل فعلي والتوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد .. مؤكدين التزامهما بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوة من توحيد المصرف».

وجاء إعلان الكبير والحبري عقب مناقشة مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المالية الدولية «ديلويت» .. إبان إنجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو 2021.